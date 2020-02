Google Pixel 4a, processore Snapdragon 730?

Luca Colantuoni,

A distanza di qualche settimana dalla precedente indiscrezione sono iniziate a circolare nuovi rumor sul Google Pixel 4a. Gli esperti di XDA Developers hanno scoperto che il nuovo smartphone di fascia media dovrebbe integrare il processore Snapdragon 730, quindi il modem 5G potrebbe essere presente solo nell’ipotetico Pixel 4a XL.

A fine gennaio erano stati scoperti tre nomi in codice nel pacchetto APK dell’app Google Camera 7.3, ovvero Sunfish, Redfin e Bramble, ma non erano state individuate le corrispondenze con i nomi commerciali degli smartphone. XDA Developers ha ora trovato una corrispondenza tra Sunfish e Pixel 4a che confermerebbe quindi la presenza del processore Snapdragon 730. Come è noto, il SoC supporta solo modem LTE, per cui si può affermare con certezza che questo modello non supporterà le reti di nuova generazione.

Le immagini e il video, pubblicati dal sito 91mobiles.com, mostrano il possibile design dello smartphone. Il Pixel 4a dovrebbe avere una fotocamera frontale in-display e un modulo posteriore simile a quello dei Pixel 4/4 XL, ma al suo interno c’è una singola fotocamera. Considerato lo spessore ridotto della cornice superiore saranno sicuramente assenti il riconoscimento facciale 3D e la funzionalità Motion Sense. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 5,7 o 5,8 pollici.

Altre possibili specifiche sono: 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera posteriore a 12,2 megapixel, lettore di impronte digitali sul retro, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e ovviamente Android 10. Redfin e Bramble potrebbero essere invece i nomi in codice del Pixel 4a XL con processore Snapdragon 765 e modem 5G, ma non ci sono al momento informazioni più dettagliate. I Pixel 3a/3a XL integrano lo stesso processore, ovvero lo Snapdragon 670.