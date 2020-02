HBO Max, il primo trailer svela i contenuti

Matteo Tontini,

HBO Max, servizio di video on demand statunitense di proprietà di WarnerMedia Entertainment, debutterà nel mese di maggio; nel frattempo, tuttavia, dà un assaggio ai suoi potenziali consumatori di ciò che offrirà attraverso il primo trailer. Come è possibile notare nella clip riportata in calce all’articolo, saranno disponibili molti film e show televisivi di proprietà Warner, oltre che HBO chiaramente.

Il trailer inizia con quella che probabilmente è stata la sit-com di maggior successo degli anni ’90, Friends, per poi passare a contenuti di spessore altrettanto notevole come Joker, South Park, Willy, il principe di Bel-Air e Wonder Woman, tra gli altri. È abbastanza logico che il trailer non pubblicizzi i contenuti originali di HBO Max, dal momento che ci vorrà del tempo prima che verranno resi disponibili. Non sarà certo facile per il nuovo servizio di video on demand farla franca: non solo dovrà competere con i colossi del settore quali Netflix e Amazon, ma anche rendersi più allettante dei nuovi nati Disney+ e Apple TV+. La piattaforma della Casa di Topolino debutterà in Italia il prossimo 24 marzo, offrendo ai sottoscritti titoli come il remake live-action di Lilli e il Vagabondo, The Mandalorian (la prima serie live-action di Star Wars) e tutti i grandi Classici animati. A differenza di Netflix, tuttavia, il costo mensile ammonta ad appena 6,99 euro – quello annuale, invece, a 69,99 euro.

Sebbene HBO Max abbia il sostegno di un gigante dell’industria cinematografica come Warner, deve affrontare una dura battaglia in un mercato ormai saturo e dalla concorrenza oltremodo spietata.