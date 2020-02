Samsung prepara il lancio del Galaxy Tab A 8.4?

Luca Colantuoni,

Il mercato dei tablet è dominato da Apple con i suoi iPad, ma Samsung cerca di guadagnare qualche punto con la serie di fascia media. In base alle informazioni ricevute dal Android Headlines, il produttore coreano è prossimo al lancio del Galaxy Tab A 8.4 (2020). Le possibili specifiche sono scoperte tramite la Google Play Console.

Il Galaxy Tab A 8.4 non verrà sicuramente presentato durante un tradizionale evento Unpacked, come accade per gli smartphone di fascia alta (Galaxy S e Galaxy Note, in particolare). Samsung pubblicherà solo un comunicato stampa oppure aprirà direttamente la pagina dedicata sul sito ufficiale. Nell’immagine si possono vedere alcuni miglioramenti rispetto ai precedenti modelli, tra cui le cornici superiore e inferiore con spessore ridotto. Come si deduce dal nome, lo schermo Super AMOLED avrà una diagonale di 8,4 pollici e probabilmente una risoluzione full HD+ (1920×1200 pixel). La cover sembra in alluminio, ma potrebbe essere anche plastica.

Lungo il lato destro si vedono chiaramente i pulsanti per accensione e volume, mentre lungo il bordo superiore c’è il jack audio da 3,5 millimetri. Nell’angolo superiore sinistro della parte posteriore c’è la singola fotocamera. Non si conoscono tuttavia le specifiche del sensore e dell’obiettivo. In base a quanto riportato nella Google Play Console, il tablet integrerà il processore octa core Exynos 7904, 3 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Il sistema operativo dovrebbe essere Android 9 Pie, ma è probabile che questa versione sia stata utilizzata da Samsung come test e che sul modello finale ci sarà Android 10. Essendo un tablet economico non sono previsti gli accessori della serie Galaxy Tab S, ovvero la stilo S Pen e la tastiera staccabile.