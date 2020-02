Smartphone con schermo espandibile da TCL?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese doveva annunciare tre nuovi smartphone (TCL 10 5G, 10 Pro e 10L) al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, ma la manifestazione è stata cancellata a causa della diffusione del coronavirus. TCL aveva previsto anche il lancio di un prototipo molto originale, ovvero uno smartphone con schermo espandibile. CNET ha ottenuto alcune immagini del dispositivo.

Finora sono stati annunciati smartphone pieghevoli con due diversi fattori di forma. I Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X hanno una cerniera lungo l’asse verticale, mentre i Motorola Razr e Samsung Z Flip si aprono e chiudono lungo l’asse orizzontale. In tutti i casi lo schermo flessibile interno mostra una piega al centro. Il prototipo di TCL ha invece un display slide-out che viene allungato per offrire un’area di visualizzazione più ampia.

Il telaio è formato da due parti che scorrono una dentro l’altra in orizzontale, in modo simile ai tavoli con lati allungabili che permettono di aggiungere posti a sedere. Non è chiaro però il funzionamento del meccanismo. Probabilmente una parte dello schermo flessibile viene nascosto all’interno del telaio. Quando chiuso lo smartphone ha un aspetto simile al TCL 10 Pro, ma con due fotocamere frontali in-display nell’angolo superiore destro.

Sul retro si nota il modulo fotografico con quattro lenti disposte in verticale. Il design slide-out dovrebbe consentire l’utilizzo di una singola batteria, invece di dividerla nelle due metà del dispositivo. Inoltre lo schermo “scorrevole” non presenta nessuna piega. Non è chiaro se TCL realizzerà un simile smartphone o se rimarrà solo un concept.