CES 2020: TCL 10 5G e smartphone Alcatel

TCL Communication ha annunciato altri tre smartphone con il suo marchio, dopo il TCL Plex svelato all’IFA 2019 di Berlino. Il produttore cinese ha mostrato al CES 2020 di Las Vegas i TCL 10 5G, 10 Pro e 10L. Sono stati inoltre presentati Alcatel 3L, 1S e 1B.

TCL 10 5G, 10 Pro e 10L

I tre smartphone hanno un design simile con ampio schermo e una cover in vetro, dove spiccano le quattro fotocamere posteriori allineate in orizzontale. TCL 10 5G e 10L hanno un display flat con fotocamere frontale in-display, mentre TCL 10 Pro ha un display AMOLED dual edge con notch. Quest’ultimo modello ha inoltre un lettore di impronte digitali in-display (per gli altri due è sul retro). Per il TCL 10 5G è stato scelto il processore Snapdragon 765 con modem 5G integrato.

Purtroppo non ci sono ulteriori dettagli, in quanto gli smartphone verranno lanciati ufficialmente al Mobile World Congress 2020 di Barcellona. L’arrivo sul mercato è previsto nel quarto trimestre ad un prezzo inferiore ai 450 euro.

Alcatel 3L, 1S e 1B

Alcatel 3L è il primo smartphone del produttore con fotocamera posteriore da 48 megapixel, in grado di scattare foto più nitide da 12 megapixel in condizioni di scarsa illuminazione. Le altre due fotocamere hanno sensori da 5 e 2 megapixel, abbinati a lenti grandangolo e macro.

Lo schermo da 6,22 pollici ha una risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e un piccolo notch nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core MediaTek MY6762, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Lo smartphone sarà disponibile nel primo trimestre ad un prezzo di 149,00 euro.

Anche Alcatel 1S ha uno schermo da 6,22 pollici e tre fotocamere posteriori (13 + 5 + 2 megapixel). La dotazione hardware comprende anche un processore octa core, 3 GB di RAM, 32 GB di storage e batteria da 4.000 mAh. Il prezzo è 129,00 euro.

Infine, Alcatel 1B ha uno schermo HD+ da 5,5 pollici, processore quad core, 2 GB di RAM e batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android 10 (Go Edition). Il prezzo è 89,99 euro.