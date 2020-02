iPhone SE 2 appare su TikTok, ma è un falso

Marco Grigis,

Apple potrebbe presentare a breve il nuovo iPhone SE 2, il suo rinnovato smartphone mid-cost secondo alcuni chiamato semplicemente iPhone 9. In attesa di scoprire tutte le caratteristiche del dispositivo, in via di presentazione entro la fine di marzo, sulla piattaforma TikTok è apparso un curioso video. Un giovane utente ha infatti condiviso le immagini di quel che potrebbe essere l’inedito smartphone, salvo essere smentito dopo pochi minuti: si tratterebbe, infatti, di un falso.

Il filmato mostra un iPhone, con schermo da 4.7 pollici e pulsante Touch ID frontale, caratterizzato da una superficie posteriore tra il verde e l’azzurro. Il design è molto simile a quello di iPhone 8, da cui iPhone SE 2 erediterà proprio la sua estetica, fatta eccezione per un profilo laterale più spesso e squadrato.

Come lecito attendersi, il video ha generato molta curiosità fra gli appassionati della mela morsicata, tanto da essere condiviso più volte su tutte le piattaforme social. Peccato però, così come sottolineato da 9to5Mac, si tratti di uno scherzo.

Quello ripreso in video sarebbe infatti un comune iPhone 8, ormai da tempo disponibile sul mercato, su cui sarebbe stata applicata una delle cover custom di EverythingApplePro. Il tutto è stato confermato in un tweet, pronto a rimbalzare da un account all’altro su ogni piattaforma social.

Il nuovo iPhone SE 2, noto anche come iPhone 9, dovrebbe giungere sul mercato entro il 31 marzo. Oltre al design ereditato da iPhone 8, potrebbe incorporare dell’hardware maggiormente simile a iPhone 11, con l’inclusione di un processore della linea A13 e di almeno 3 GB di RAM. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 399 dollari, così come il suo ben noto predecessore. Non resta che attendere, di conseguenza, eventuali conferme o smentite da Apple Park.