Catalogo Sky e NOW TV: serie e film marzo 2020

Matteo Tontini,

Sky e NOW TV accoglieranno nuovi e interessanti contenuti a marzo 2020, sia in ambito cinema che sul fronte serie TV. Se il mese di febbraio ha visto l’introduzione di titoli validi come I morti non muoiono e la serie The Outsider, a marzo si aggiungeranno al catalogo Midsommar – Il villaggio dei dannati, Westworld 3 e Outlander 6.

Val la pena sottolineare che l’esperienza definitiva è offerta da Sky Q e che gli abbonati possono usufruire anche del servizio Sky Go in base all’abbonamento sottoscritto. Di seguito è possibile dare un’occhiata all’elenco dei titoli in uscita.

Catalogo Sky e NOW TV: uscite di marzo 2020

1 marzo

Bernie il delfino (film): Pellicola a sfondo ecologico-ambientalista per tutta la famiglia, incentrato su due fratelli che riescono a stringere un forte legame con un gruppo di delfini.

2 marzo

(serie TV): Decima stagione della serie nata come spin-off della serie NCIS – Unità anticrimine. Attacco al potere 3 (film): L’agente Mike Banning, accusato di aver tentato l’omicidio del Presidente degli Stati Uniti, viene arrestato pur essendo innocente. Dopo essere fuggito, l’uomo tenta di scoprire la verità per sventare un colpo di stato e salvare il proprio onore.

4 marzo

Midsommar – Il villaggio dei dannati (film): Una coppia americana si regala una vacanza in Svezia, in occasione di un noto festival di mezza estate. L’evento, tuttavia, si trasforma presto in un incubo.

6 marzo

Outlander 6 (serie TV): Continua la storia d’amore tra Jamie e Claire attraverso il tempo e lo spazio, per tutti gli appassionati di show romantici e in costume.

8 marzo

(film): Federica Angeli, cronista di un noto quotidiano, combatte contro i clan mafiosi che infestano Ostia con la propria penna. Le conseguenze di questa coraggiosa scelta, però, pongono la donna in una difficile situazione. Single Parents 2 (serie TV): Seconda stagione della serie incentrata su un gruppo di adulti che devono avventurarsi attraverso i genitori single con i loro figli piccoli.

(serie TV): Seconda stagione della serie incentrata su un gruppo di adulti che devono avventurarsi attraverso i genitori single con i loro figli piccoli. Empire 6 (serie TV): Sesta stagione dello show che segue le vicende di un’eccentrica famiglia nel mondo dell’hip-hop, i Lyon, e la loro etichetta discografica, l’Empire.

11 marzo

(film): Samuel, bambino paraplegico, vive con la madre in una casa isolata tra i boschi. Strani eventi iniziano a inquietare il ragazzino, fino a quando l’arrivo della giovane Denise non scardina l’apparente ed angosciante quiete della vita famigliare. Riverdale 4 (serie TV): Quarta stagione della serie di genere teen drama basata sui personaggi degli Archie Comics.

13 marzo

(serie TV): Nuovo show che segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana. Explorer (film): Pellicola di fantascienza in cui, dopo una guerra interstellare, la resistenza ribelle decide di far evadere il mercenario Kye Cortland per poter entrare in possesso dei piani nemici, una missione pericolosa e complessa.

16 marzo

Spider-Man: Far from Home (film): La pacifica vacanza in Europa di Peter Parker prende una svolta inaspettata quando Nick Fury si presenta all’improvviso nella sua stanza d’albergo chiedendogli di collaborare a fermare il malvagio Mysterio.

Westworld 3 (serie TV): Terza stagione dello show incentrato sul parco dei divertimenti ambientato nel Vecchio West, che permette agli ospiti di soddisfare le fantasie più illecite e violente utilizzando come vittime androidi dall’aspetto umano.

18 marzo

Il signor diavolo (film): Horror italiano che ruota intorno alle indagini per l’omicidio di un bambino da parte di un suo coetaneo, in cui sembrerebbero coinvolti anche un prete e una suora.

20 marzo

The Blacklist 7 (serie TV):Settima stagione dello show incentrato su Raymond Red Reddington, criminale che si consegna nelle mani dell’FBI offrendosi di fornire informazioni utili su ogni delinquente con cui abbia collaborato.

22 marzo

(film): Ghost story per il pubblico young adult, basata sull’adattamento cinematografico del romanzo del 1974 Down a Dark Hall scritto da Lois Duncan. Juliet, Naked – Tutta un’altra Musica (film): Annie, esasperata, rompe con Duncan, fidanzato di lunga data ossessionato dall’ex stella del rock Tucker Crowe. Inaspettatamente, la donna conosce il famoso artista e stringe con lui un curioso legame.

25 marzo

Noi (film): Una famiglia desidera godersi una vacanza nella propria casa sul mare, ma presto scopre di essere minacciata da alcuni doppelgänger.