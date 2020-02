Wyze band, lo smartband compatibile con Alexa

Eleonora Busi,

Wyze, conosciuta ai più per le sue videocamere e gadget smart home, ha in programma il lancio di diversi prodotti nel 2020, fra cui il Wyze Band. Un ibrido fra un fitness tracker ed un controller per smart home, il nuovo Wyze Band possiede l’assistente vocale Alexa integrato.

Il band ha molte funzionalità che ad oggi ci si può aspettare da un fitness tracker: include una sezione per il jogging, sveglia, meteo, contapassi, sistema di monitoraggio del sonno e sensore per il battito cardiaco. Alexa può essere attivata premendo a lungo sul touch screen, permettendo così si controllare i dispositivi smart home per monitorare alcune attività, come le luci e videocamere di sorveglianza marchiate Wyze.

Per ora, il prezzo non è ancora stato rivelato. Wyze ha annunciato che la data di uscita è ancora da stabilire: la compagnia ha sottolineato che il prodotto si trova ancora in fase beta, per cui non bisognerà attendere molto prima di poter mettere le mani sull’ibrido smartband / Alexa. L’annata è ancora incerta per Wyze: al termine del 2019, infatti, una grande quantità di dati sensibili di 2,4 milioni di utenti è apparsa online, a causa dell’errore di un dipendente.