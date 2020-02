Samsung Galaxy Tab S6 Lite, prima immagine

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato le versioni Lite dei Galaxy S10 e Note 10, il produttore coreano ha deciso di svelare anche una versione più economica del suo tablet di fascia alta. Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite dovrebbe essere lanciato nelle prossime settimane. Il sito Android Headlines ha pubblicato una prima immagine del dispositivo.

Samsung occupa attualmente la seconda posizione della top 5 dei produttori mondiali di tablet, ma è molto lontano da Apple (16,1% e 36,5% di market share, rispettivamente). L’azienda coreana cercherà quindi di incrementare le vendite con modelli più economici, come il Galaxy Tab A 8.4 (2020) e appunto il Galaxy Tab S6 Lite. Il suffisso Lite indica chiaramente specifiche inferiori rispetto al top di gamma.

Lo schermo dovrebbe essere lo stesso, ovvero di tipo Super AMOLED con diagonale di 10,5 pollici, ma probabilmente verrà scelta una risoluzione più bassa (quella del Galaxy Tab S6 è 2560×1600 pixel). Nell’immagine si notano cornici abbastanza sottili e la famosa stilo S Pen con chip Bluetooth e forse ricarica wireless. Non è noto se il lettore di impronte digitali sarà ottico (in-display) o capacitivo (sul retro).

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono il processore octa core Exynos 9611, affiancato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Sicuramente il tablet verrà offerto anche in versione LTE, come si deduce dall’icona nella barra di stato. Il sistema operativo sarà certamente Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Il prezzo dovrebbe essere di circa 400 dollari, quindi simile a quello del Galaxy Tab S5e. Ulteriori dettagli verranno sicuramente divulgati nei prossimi giorni.