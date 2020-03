Huawei Search sostituirà Google Search?

Luca Colantuoni,

A causa del ban imposto dall’amministrazione Trump, il produttore cinese non può installare i servizi Google sui nuovi smartphone. Sui recenti modelli (Huawei Mate Xs e Honor View 30 Pro) è presente la versione open source di Android 10 abbinata agli HMS (Huawei Mobile Services), tra cui lo store AppGallery. L’app Huawei Search potrebbe invece sostituire Google Search.

Huawei ha avviato a fine febbraio un programma beta riservato agli utenti degli Emirati Arabi Uniti. Una delle condizioni previste dal produttore era la riservatezza, ma il file APK è stato ugualmente pubblicato sui social media, per cui il programma è stato temporaneamente sospeso. Max Weinbach, noto collaboratore di XDA Developers, ha installato l’app Huawei Search sul suo Mate 30 Pro per scoprire le principali funzionalità.

A differenza di Google Search, quella di Huawei è un’app di ricerca pura, quindi consente di inserire una query e di visualizzare news, immagini e video. Sulla schermata home ci sono i link a previsioni del tempo, sport, convertitore di unità e calcolatrice. Nelle impostazioni si possono scegliere la lingua e la regione, attivare/disattivare il Safe Search e cambiare lo scope, ovvero indicare in quali altre app Huawei è possibile cercare. Gli utenti possono inoltre impostare il tema scuro e visualizzare o cancellare la cronologia delle ricerche e di navigazione.

Il servizio, come gli altri HMS, viene fornito da Aspiegel Limited, un sussidiaria di Huawei con sede in Irlanda, quindi viene pienamente rispettato il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Per usare Huawei Search serve ovviamente un account Huawei, per cui funziona solo sui dispositivi Huawei. Non è chiaro però quale motore di ricerca viene utilizzato.