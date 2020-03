Coronavirus: solo streaming per Google e Microsoft

Luca Colantuoni,

Il Mobile World Congress 2020 di Barcellona, la Game Developer Conference 2020 di San Francisco e Facebook F8 di San Jose non saranno gli unici eventi cancellati o posticipati in seguito alla diffusione del coronavirus. Una simile decisione è stata presa per Google Cloud ’20 e Microsoft MVP Global Summit. Entrambi potranno essere seguiti in live streaming.

I due eventi riservati alle aziende dovevano svolgersi rispettivamente a San Francisco dal 6 all’8 aprile e a Redmond dal 16 al 19 marzo. Il Google Cloud ’20 è dedicato principalmente ai servizi cloud, tra cui rientra la G Suite, mentre il Microsoft MVP Global Summit è dedicato ai Most Valuable Professional, esperti in tecnologie e servizi Microsoft che offrono il loro aiuto (volontario) agli utenti. Invece delle conferenze fisiche verranno organizzati eventi digitali con trasmissione in streaming dei keynote e delle sessioni tecniche.

Google sottolinea che tutti i partecipanti sono automaticamente iscritti alla versione online dell’evento. Inoltre l’azienda di Mountain Vire rimborserà la somma pagata per i biglietti e per le prenotazioni negli hotel effettuate tramite il sito della conferenza. Informazioni simili sono state comunicate anche da Microsoft. Il numero di persone infette negli Stati Uniti è in crescita. Ad oggi si segnalano 106 casi di coronavirus e 6 decessi.

Al momento non è nota la sorte dei più importanti eventi annuali organizzati da Google e Microsoft, ovvero Google I/O e Microsoft Build, entrambi previsti per maggio. Facebook ha cancellato la conferenza F8 che doveva svolgersi nello stesso mese. Anche NVIDIA ha deciso di trasformare la sua GPU Technology Conference (22-26 marzo) in un evento streaming. Stessa soluzione per Adobe Summit 2020 (29 marzo-2 aprile). La conferenza SXSW (13-22 marzo) è pianificata come previsto, ma Facebook e Twitter hanno deciso di non partecipare.