Coronavirus: Facebook cancella la conferenza F8

Luca Colantuoni,

La tradizionale conferenza annuale F8 riservata agli sviluppatori era prevista a San Jose nei giorni 5 e 6 maggio. Facebook ha invece comunicato la sua cancellazione a causa della diffusione del Covid-19, meglio noto come coronavirus. Per lo stesso motivo, l’azienda di Menlo Park aveva già annullato la partecipazione alla Game Developer Conference di marzo. F8 2020 è il secondo importante evento cancellato dopo il Mobile World Congress di Barcellona.

Al momento gli Stati Uniti sono tra i paesi meno colpiti dal virus, in quanto si segnalano solo 6 ricoverati su 60 casi, due dei quali in California (San Diego e Santa Clara). Il sindaco di San Francisco ha tuttavia dichiarato lo stato di emergenza. Nessuna restrizione invece a San Jose, sede della conferenza F8 2020. Nonostante ciò, Facebook ha deciso di cancellare l’evento. L’azienda di Menlo Park spiega che la salute e la sicurezza di dipendenti e partecipanti rappresenta la massima priorità.

Invece della conferenza F8 2020 verranno organizzati singoli eventi locali e trasmessi contenuti in live streaming, una soluzione adottata anche da alcuni produttori di smartphone in seguito alla cancellazione del MWC 2020. Ulteriori informazioni in merito verranno comunicate nelle prossime settimane. Facebook ha comunque mantenuto fede agli impegni presi con la città di San Jose, donando alle organizzazioni locali una parte della somma derivante dalla vendita dei biglietti (500.000 dollari). L’appuntamento per gli sviluppatori è quindi rimandato alla conferenza F8 2021.

Stranamente la Game Developer Conference 2020 di San Francisco è al momento confermata. Aumenta però il numero di aziende che hanno deciso di non partecipare alla conferenza. Dopo quella di Facebook, Sony, Electronics Arts e Unity è arrivata la defezione di Microsoft. L’azienda di Redmond annuncerà tutte le novità in live streaming.