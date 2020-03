Samsung Galaxy A31 e A21, possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Samsung ha iniziato ad aggiornare la serie con l’annuncio dei Galaxy A51 e A71. Nelle prossime settimane toccherà ad altri modelli, tra cui i Galaxy A41 e A11. Nelle ultime ore sono trapelate alcune informazioni sui Galaxy A31 e A21. Del primo è apparsa online anche un’immagine che svela il possibile design.

I dettagli sul Galaxy A31 sono pochi. Lo smartphone dovrebbe avere una fotocamera principale posteriore da 48 megapixel, affiancata da un fotocamera da 5 megapixel per la profondità. Altre possibili specifiche sono 64 o 128 GB di storage e batteria da 5.000 mAh. A titolo di confronto il Galaxy A30 ha una batteria da 4.000 mAh, per cui è probabile l’uso di un processore più potente per il nuovo modello (il Galaxy A30s integra un Exynos 7904). Il sistema operativo sarà certamente Android 10 con interfaccia One UI 2.0.

Per il Galaxy A21 si prevedono invece uno schermo AMOLED con risoluzione HD+ (Infinity-O) e un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale. La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore octa core Exynos 7904, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD e batteria da 4.000 mAh.

Oltre al lettore di impronte digitali, sul retro si possono vedere quattro fotocamere disposte in verticale (alla destra del modulo c’è il flash dual LED). Non si conoscono le specifiche di sensori e obiettivi, ma è ipotizzabile la presenza della classica “combinazione” (standard, ultra grandangolare, tele e profondità). L’immagine conferma la presenza del jack audio da 3,5 millimetri. Anche su questo smartphone verrà installato Android 10 con interfaccia One UI 2.0.

Ovviamente Samsung non distribuirà tutti i modelli in ogni paese, come già accaduto per la serie Galaxy A (2019). In Italia sono disponibili i Galaxy A90 5G, A80, A70, A50, A40, A30s, A20e e A10.