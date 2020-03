Apple: nuovi iMac e Mac Mini in arrivo?

Marco Grigis,

Apple potrebbe presentare presto dei rinnovati iMac e Mac Mini. È quanto si evince da CoinX, uno dei più affidabili leaker sul mondo della mela morsicata, in un breve intervento pubblicato ieri sulla piattaforma Twitter. A quanto pare, i nuovi desktop di Cupertino potrebbero essere lanciati a breve.

Il fatto che Apple stia pensando a dei modelli rinnovati di iMac e Mac Mini non stupisce, considerando come questi modelli richiedano un aggiornamento ormai da mesi. L’ultima edizione di iMac risale al marzo del 2019, con l’introduzione di processori Intel di nona generazione fino a 8 core. Mentre Mac Mini non vede upgrade dall’autunno del 2018, con processori Intel di ottava generazione.

Negli scorsi giorni Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affidabili sul conto della mela morsicata, ha ipotizzato il lancio di un nuovo iMac Pro entro la fine del 2020, aggiornato a display di tipo mini-LED. Di conseguenza, è ragionevole ritenere che questo modello venga anticipato di qualche mese dagli iMac classici, così come da un rinnovato Mac Mini.

Non è emerso praticamente nessun dettaglio sulle caratteristiche hardware dei nuovi device, anche se non si esclude si tratti semplicemente di un aggiornamento delle prestazioni, con l’introduzione delle ultime CPU rese disponibili da Intel. I prezzi dovrebbero rimanere simili alle attuali generazioni, mentre per la possibile data di lancio non vi sono informazioni precise. Al momento, infatti, non è dato sapere se Apple abbia intenzione di presentare questi modelli alla fine di marzo, in concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone SE 2 e dei rinnovati iPad Pro. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni dai leaker o, ancora, l’inoltro ai giornalisti degli inviti per il tanto vociferato evento targato mela morsicata.