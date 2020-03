Apple: presto un MacBook Pro 14.1 mini-LED

Marco Grigis,

Apple potrebbe lanciare a breve ben sei dispositivi dotati di tecnologia mini-LED, tra cui anche un nuovo MacBook Pro da 14.1 pollici. È quanto rende noto Ming-Chi Kuo, analista solitamente molto affidabile sul conto della mela morsicata, in una nota consegnata ieri agli analisti.

Secondo quanto reso noto, Apple starebbe sviluppando dei nuovi prodotti con tecnologia mini-LED, da lanciare sul mercato tra il 2020 e il 2021. Tra questi figurerebbero un nuovo iPad Pro da 12.9 pollici, un iMac Pro da 27 pollici, un MacBook Pro da 14.1 pollici, un iPad classico da 10.2 pollici e un iPad Mini da 7.9 pollici.

L’analista non ha fornito delle precise date di lancio per questi dispositivi, limitandosi a specificare come verranno lanciati tra il 2020 e il 2021. Alcuni potrebbero giungere sul mercato a breve, considerando come la nuova linea degli iPad Pro sia attesa per la prossima primavera, altri entro la fine dell’anno. Oltre a iPad Pro, nel breve periodo potrebbe giungere proprio il MacBook Pro da 14.1 pollici, di cui si parla ormai da tempo: il gruppo californiano starebbe per lanciare sul mercato un laptop dotato della stessa tastiera dell’edizione da 16 pollici, con un display più ampio grazie a dei bordi davvero sottili.

Kuo inoltre aggiunge come la recente diffusione del coronavirus in Cina non stia avendo particolari conseguenze sui piani di lancio di Apple, poiché i ritardi accumulati risulterebbero davvero esigui.

La tecnologia mini-LED può permettere alla mela morsicata di approfittare di pannelli dalla migliore resa del colore e dei neri, senza necessariamente ricorrere ai più costosi OLED. Inoltre, questo sistema permette di approfittare di un consumo energetico ridotto, il tutto a vantaggio della durata delle batterie.