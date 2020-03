Disney+ ufficiale su Amazon Fire TV e Tablet Fire

Matteo Tontini,

Disney+, servizio streaming della Casa di Topolino disponibile in Italia dal 24 marzo, sarà supportato da Amazon Fire TV dai modelli di Tablet Fire.

Gli utenti avranno la possibilità di trovare l’app su Fire TV comodamente con Alexa, sia attraverso il telecomando vocale incluso, sia per mezzo di un dispositivo Echo associato per il controllo vocale da remoto. Tra l’altro, i contenuti della piattaforma streaming saranno compresi nella funzionalità di ricerca universale di Fire TV, quindi sarà immediata la scoperta e la ricerca di contenuti attraverso la voce. Una volta che l’applicazione sarà resa disponibile, gli utenti potranno utilizzare i seguenti (e tanti altri) comandi:

“Alexa, trova Disney+”

“Alexa, apri Disney+”

“Alexa, riproduci [nome della serie o del film]”

“Alexa, trova i film di Star Wars”

Disney+ permetterà agli abbonati di accedere a una lunga sfilza di contenuti Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic, oltre a una programmazione originale che spazia tra serie TV e film esclusivi. Per esempio, al debutto il catalogo conterrà il remake live action di Lilli e il vagabondo, The Mandalorian, High School Musical: The Musical: La Serie e Il mondo secondo Jeff Goldblum. Inoltre, saranno disponibili tutti i Classici d’animazione Disney. Chiunque fosse interessato, potrà sottoscrivere un abbonamento mensile sborsando 6,99 euro, oppure uno annuale da 69,99 euro (quasi la metà della spesa per un abbonamento a Netflix). Coloro che invece decideranno di pre-registrarsi già da adesso, avranno la possibilità di risparmiare 10 euro sulla tariffa annuale.Il servizio streaming della major ha debuttato negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi lo scorso novembre.