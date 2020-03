Motorola annuncia il Moto G8

Luca Colantuoni,

Motorola ha annunciato in Brasile il Moto G8. Lo smartphone porta a cinque il numero di modelli della serie che comprende anche Moto G8 Plus, G8 Power, G8 Play e G Stylus (gli ultimi due non disponibili in Italia). Anche il nuovo arrivato potrà essere acquistato nel nostro paese.

Il Moto G8 è identico al Moto G8 Power per quanto riguarda il design. Lo schermo Max Vision da 6,4 pollici ha una risoluzione HD+ (1560×720 pixel) e un foro nell’angolo superiore sinistro (il Moto G8 Plus ha un notch), in corrispondenza della fotocamera frontale da 8 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 665, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 16, 8 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro), gli stessi presenti nel Moto G8 Power. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE (dual SIM). Assente il chip NFC disponibile nel Moto G8 Plus.

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali sul retro e la porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh, supporta la ricarica rapida da 10 Watt e offre un’autonomia massima di 40 ore. Il sistema operativo è Android 10 in versione quasi stock. Ci sono poche app proprietarie, tra cui quella che permette di accedere alle Moto Actions.

Il Moto G8 (colori bianco e blu) è in vendita da oggi in Brasile ad un prezzo di circa 220 euro. Nelle prossime settimane arriverà in Europa, America Latina, Asia e Australia. Il prezzo italiano non è noto, ma dovrebbe essere inferiore a quello del Moto G8 Power (249,99 euro).