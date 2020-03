TCL svela uno smartphone con schermo estendibile

Luca Colantuoni,

CNET aveva pubblicato alcuni immagini del dispositivo a fine febbraio, ma ora TCL ha ufficializzato l’esistenza del primo smartphone al mondo con schermo estendibile. Il produttore cinese ha inoltre svelato un tablet trifold, ovvero composto da tre parti e due cerniere.

Entrambi i prodotti sono concept, quindi non arriveranno sul mercato (per adesso). TCL ha voluto mostrare due possibili fattori di forma che sfruttano i moderni schermi flessibili. Attualmente ci sono due distinte soluzioni, ovvero quelle offerte da Samsung, Huawei e Motorola con i loro Galaxy Fold/Z Flip, Mate X/Xs e Razr. Questi smartphone hanno una cerniera che unisce le due parti, quindi lo schermo si piega all’interno o all’esterno.

Lo smartphone di TCL non è pieghevole, ma ha uno schermo AMOLED allungabile e arrotolabile. A “riposo” la diagonale è 6,75 pollici e una parte del display è nascosto all’interno del dispositivo. Premendo un pulsante viene avviato un motore interno che estende lo schermo fino a 7,8 pollici. Questa soluzione permette di mantenere basso lo spessore (9 millimetri) ed eliminare il segno della piega visibile negli attuali smartphone con display flessibile. Nelle immagini si notano le due fotocamere frontali in-display e le quattro fotocamere posteriori (quella principale ha un sensore da 48 megapixel).

Il tablet trifold ha invece uno spessore decisamente maggiore, quando viene piegato (in pratica sono tre smartphone uno sull’altro). Il prototipo utilizza le due cerniere sviluppate da TCL, denominate ButterflyHinge e DragonHinge. Si può passare quindi da uno smartphone con schermo da 6,65 pollici (risoluzione 3K) ad un tablet con schermo da 10 pollici. In ognuna delle tre parti c’è una batteria. TCL non ha rilasciato informazioni sull’eventuale disponibilità, ma si ipotizzano versioni commerciali nel corso del 2021.