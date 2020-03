Windows 10 Insider Preview, nuova build 19582

Luca Colantuoni,

Microsoft si prepara al lancio della prossima major release del sistema operativo (Windows 10 20H1 o 2004 o May 2020 Update) e nel frattempo continua nello sviluppo delle versioni indirizzate ai cosiddetti Windoiws Insider. L’azienda di Redmond ha rilasciato per gli iscritti al Fast Ring la build 19582 che include novità per i dispositivi di tracciamento oculare. Microsoft ha aggiornato inoltre l’app Your Phone (Il tuo telefono), introducendo nuove funzionalità per i Samsung Galaxy S20 e Galaxy Z Flip.

L’ultima versione più corposa in termini di novità è stata la build 19564 di un mesa fa. L’azienda di Redmond ha successivamente rilasciato le build 19569 e 19577. Con la prima sono state aggiornate le icone di alcune app (tramite Windows Store), in modo da adottare il nuovo Fluent Design. Con la seconda sono state invece apportate modifiche alla raccolta dei dati diagnostici. È possibile scegliere tre livelli: Security (nessun dato), Basic (solo dati necessari) e Full (dati opzionali).

La principale novità della build 19582 riguarda la funzionalità Eye Control che permette agli utenti di interagire con Windows 10 usando gli occhi. Microsoft ha aggiornato le impostazioni suddividendole in più pagine. Il sistema operativo supporta i dispositivi di tracciamento oculare di Tobii e EyeTech. Dopo aver collegato il dispositivo alla porta USB è necessario installare il software in dotazione e procedere alla calibrazione.

L’app Your Phone è ora disponibile sulla serie Samsung Galaxy S20 e Galaxy Z Flip, quindi Microsoft ha aggiunto funzionalità specifiche per questi smartphone. Gli utenti possono effettuare il copia e incolla tra smartphone e PC, oscurare lo schermo per risparmiare batteria e proteggere la privacy, inviare e ricevere messaggi RCS (Rich Communication Service) se supportati dall’operatore telefonico.