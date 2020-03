Nokia C2, schermo da 5,7 pollici e Android Go

Luca Colantuoni,

In attesa dell’evento del 19 marzo, durante il quale verrà annunciato il primo smartphone 5G del produttore finlandese, HMD Global ha svelato un modello di fascia bassa, ovvero il Nokia C2. Le specifiche del dispositivo sono chiaramente migliori rispetto a quelle del precedente Nokia C1. Tra le novità spicca il supporto per le reti LTE.

Il Nokia C2 ha una cover in policarbonato (plastica) e uno schermo IPS da 5,7 pollici con risoluzione HD+. Le cornici sono abbastanza evidenti, ma il design non è sicuramente il punto di forza degli smartphone di fascia bassa (tranne rare eccezioni). La dotazione hardware comprende un processore quad core Unisoc a 1,4 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 64 GB. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 5 megapixel, ma quella posteriore ha autofocus, flash LED e supporto HDR.

Lungo il bordo destro ci sono i pulsanti per accensione e volume, mentre a sinistra c’è il pulsante dedicato per Google Assistant. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM, la porta micro USB 2.0 e alcuni sensori (accelerometro, luce ambientale e prossimità).

La batteria rimovibile ha una capacità di 2.800 mAh. Dimensioni e peso sono 154,8×75,59×8,85 millimetri e 161 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Android 9 Pie (Go Edition), quindi sono installate le versioni Go delle app Google che occupano meno spazio e memoria durante l’esecuzione. Due i colori disponibili: ciano e nero. Il prezzo non è stato comunicato.