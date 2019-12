Nokia C1, nuovo smartphone Android Go

Luca Colantuoni,

A distanza di pochi giorni dall’annuncio del Nokia 2.3, HMD Global ha svelato un altro smartphone, ma senza un evento dedicato. Si tratta del Nokia C1, un modello di fascia bassa con sistema operativo Android 9 Pie (Go Edition). L’assenza di un modem LTE indica chiaramente che il dispositivo verrà venduto solo nei paesi emergenti.

Nel catalogo del produttore finlandese ci sono tre smartphone Android Go (Nokia 1, Nokia 1 Plus e Nokia 2.1), ma tutti supportano le reti LTE. Il Nokia C1 è compatibile unicamente con le reti 3G (bande 850, 900, 1800 e 1900). Lo schermo IPS ha una diagonale di 5,45 pollici e una risoluzione FWVGA+ (960×480 pixel). Il rapporto di aspetto 18:9 indica la presenza di cornici piuttosto evidenti. La dotazione hardware comprende un processore quad core a 1,3 GHz (probabilmente MediaTek), affiancato da 1 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 64 GB.

La scarsa quantità di RAM non rappresenta un problema perché le app di Google preinstallate, tra cui Gmail Go, YouTube Go e Maps Go, sono versioni ottimizzate di quelle standard. Per le fotocamere posteriore e frontale sono stati scelti sensori da 5 megapixel, entrambe con flash LED. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e 3G con supporto dual SIM.

Sono inoltre presenti la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 2.0 e il pulsante per Google Assistant. Assente il lettore di impronte digitale. La batteria rimovibile da 2.500 mAh offre un’autonomia di circa 24 ore. Due i colori disponibili al lancio: nero e rosso. Lo smartphone verrà distribuito in Africa, Medio Oriente e Asia. Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 60 euro.