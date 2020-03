Samsung annuncia il Galaxy A11

Luca Colantuoni,

Come già fatto in passato, Samsung ha pubblicato direttamente sul sito ufficiale le specifiche e le immagini di un nuovo smartphone di fascia bassa. Si tratta del Galaxy A11, il modello entry level della serie che comprende già i Galaxy A51 e A71, ma che presto includerà anche i Galaxy A21, A31 e A41. Non è noto però in quali paesi verrà distribuito il nuovo smartphone.

Il Galaxy A11 dovrebbe essere il modello più economico della serie (qualcuno ipotizza il lancio di un Galaxy A01). Nonostante sia uno smartphone di fascia bassa, Samsung ha adottato uno schermo Infinity-O con un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.0). Diagonale e risoluzione del display LCD TFT sono 6,4 pollici e 1560×720 pixel, rispettivamente. Il processore octa core ha una frequenza di 1,8 GHz (forse un Exynos 7904).

Nell’angolo superiore sinistro della cover in plastica c’è il modulo con tre fotocamere disposte in verticale. Samsung ha scelto sensori da 13, 5 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e profondità). La dotazione hardware comprende inoltre 2/3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Il produttore non ha indicato i chip per la connettività, ma si ipotizza la presenza di WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sul retro si nota anche il lettore di impronte digitali. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida da 15 Watt, quindi sembra ovvio l’utilizzo di una porta USB Type-C. Lungo il bordo superiore si nota chiaramente il jack audio da 3,5 millimetri.

Dimensioni e peso sono 161,4×76,3×8,0 millimetri e 177 grammi. Quattro i colori: bianco, nero, blu e rosso. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 10 con interfaccia One UI 2.0.