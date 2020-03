Coronavirus, Apple TV+: gratis la serie con Oprah

Marco Grigis,

Arriva su Apple TV+, la piattaforma di streaming di Apple, la prima serie di interventi targati Oprah Winfrey: da qualche giorno è infatti disponibile “Oprah Talks COVID-19”, un programma in episodi dedicato all’epidemia da coronavirus in corso. Data l’importanza dell’argomento discusso, il gruppo di Cupertino ha deciso di rendere gratuita la visione delle puntata, anche ai non abbonati ad Apple TV+.

Annunciata su Twitter, la serie di Oprah Winfrey si propone di analizzare i tempi incerti che l’umanità sta vivendo, a causa della diffusione del nuovo COVID-19. La serie si basa sulle testimonianze di personaggi famosi e non famosi, tutti rigorosamente in videoconferenza per garantire il rispetto delle misure di sicurezza contro il contagio.

Il primo episodio vede come ospite virtuale Idris Elba, l’attore britannico recentemente risultato positivo al tampone per il nuovo coronavirus, e la moglie Sabrina Dhowre. La coppia ha parlato dello stress comportato dal risultato dei test e delle sfide che irrimediabilmente la famiglia dovrà affrontare per superare l’infezione. È anche già disponibile una seconda puntata, dove la regina dei talk show a stelle e strisce affronta il tema della spiritualità e della sua importanza durante la pandemia.

Apple TV+, così come accennato in apertura, è la piattaforma di streaming del gruppo di Cupertino. Lanciato lo scorso primo novembre, il servizio permette di accedere ad alcune serie originali di Apple, tra cui anche la premiata produzione “The Morning Show”. Apple TV+ è disponibile a 4.99 euro al mese, con la possibilità di approfittare della visione contemporanea in famiglia, ed è compatibile con tutti i dispositivi Apple, le Amazon Fire TV e alcuni smart tv di Samsung, LG, Sony e Vizio. Come già ricordato, “Oprah Talks COVID-19” è disponibile gratuitamente anche ai non abbonati.