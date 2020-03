Huawei P40 e P40 Pro, specifiche e immagini

Luca Colantuoni,

Mancano tre giorni all’evento organizzato da Huawei per annunciare la nuova serie P40. In attesa dell’ufficialità, il noto leaker Ishan Agarwal ha condiviso su Twitter le principali specifiche e alcune immagini dei P40 e P40 Pro che svelano il design e il modulo fotografico posteriore. Il terzo modello, finora noto come P40 Pro Premium Edition, potrebbe essere chiamato P40 Pro+.

A prima vista i due smartphone sembrano identici, ma dopo un attento confronto si notano almeno due differenze. Il P40 ha uno schermo OLED flat da 6,1 pollici con una doppia fotocamera frontale in-display nell’angolo superiore sinistro (il sensore principale ha una risoluzione di 32 megapixel). All’interno del modulo posteriore ci sono tre fotocamere. Si prevedono sensori da 50, 16 e 8 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x). Lo smartphone integra inoltre il processore Kirin 990 5G e la batteria da 3.800 mAh con ricarica rapida da 40 Watt e wireless da 27 Watt.

Il P40 Pro ha invece uno schermo OLED quad edge da 6,58 pollici, ovvero curvo su quattro lati. Processore e fotocamere frontali dovrebbe essere gli stessi. Il modulo posteriore include quattro fotocamere. Si prevedono sensori da 50, 40 e 12 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 5x a periscopio), affiancati da un sensore ToF (Time-of-Flight). La batteria da 4.200 mAh supporta la ricarica rapida da 40 Watt e wireless da 27 Watt.

Entrambi i modelli hanno un lettore di impronte digitali in-display. Il sistema operativo sarà Android 10 (open source) con interfaccia EMUI 10 e HMS (Huawei Mobile Services), tra cui lo store AppGallery.

Il P40 Pro+ dovrebbe avere due teleobiettivi, uno standard con zoom ottico 3x e uno a periscopio con zoom ottico 10x (per un totale di cinque fotocamere). Altre differenze previste sono la cover in ceramica e la batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida e wireless da 40 Watt. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, quindi solo Huawei potrà confermare le specifiche.