Huawei Watch GT 2e, smartwatch per il fitness

Luca Colantuoni,

Come anticipato qualche giorno fa, Huawei ha presentato anche il nuovo Watch GT 2e durante l’evento in streaming dedicato principalmente agli smartphone della serie P40. Il produttore cinese ha scelto un design differente da quello del Watch GT 2 e un cinturino più adatto all’attività sportiva.

Il Watch GT 2e ha una cassa in acciaio inossidabile, una corona meno evidente e pulsanti laterali più piccoli. Il cinturino in gomma fluorurata è fissato direttamente al quadrante (non c’è lo spazio come nel Watch GT 2). Quattro i colori disponibili: Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White. L’orologio ha uno schermo touch AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454×454 pixel, quindi il diametro è 46 millimetri. Ovviamente è possibile cambiare il quadrante scegliendo vari temi, tra cui quello con doppio fuso orario, oppure impostare come sfondo l’immagine preferita.

Lo smartwatch integra il processore Kirin A1, 4 GB di storage, GPS e tutti i sensori necessari alla registrazione dei vari parametri durante l’attività fisica: accelerometro, giroscopio, bussola digitale, barometro, luce ambientale e cardiofrequenzimetro. Il Watch GT 2e può misurare anche il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e monitorare lo stato del sonno. Sono supportate 15 modalità di tracciamento per sport professionali (8 outdoor e 7 indoor) e altre 85 modalità personalizzate che coprono sei categorie di sport.

Non manca la visualizzazione delle notifiche ricevute dallo smartphone collegato via Bluetooth. La batteria offre un’autonomia fino a 14 giorni. Il Watch GT 2e sarà disponibile dal 10 aprile ad un prezzo di 169,00 euro. Huawei ha svelato anche una versione del Watch GT 2 da 42 millimetri con corona Champagne Gold e cinturini Frosty White e Chestnut Red.