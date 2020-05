Google Meet, tutte le scorciatoie da tastiera

Matteo Tontini,

Google Meet è una valida soluzione per le videoconferenze offerta dal colosso della ricerca, adottata da molte aziende, scuole e organizzazioni con account G Suite. Come altre app di video chat, quella di BigG include delle comode scorciatoie da tastiera per abbreviare i tempi di alcuni processi.

In qualsiasi momento durante una videochiamata su Google Meet, è possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida per una migliore accessibilità e controllo. Val la pena sottolineare che le scorciatoie da tastiera di Google Meet non sono personalizzabili.

Tasti di scelta rapida predefiniti di Google Meet su Windows o ChromeOS

Controlli

Attiva/disattiva la fotocamera: Ctrl + E

Attiva/disattiva il microfono: Ctrl + D

Visualizza i tasti di scelta rapida: Maiusc + ? o Ctrl + /

Accessibilità

Annuncia chi sta parlando: Maiusc + Ctrl + Alt + A, poi S

Annuncia le informazioni correnti relative alla stanza: Maiusc + Ctrl + Alt + A, poi I

Tasti di scelta rapida predefiniti di Google Meet su Mac

Controlli

Attiva/disattiva la fotocamera: Cmd + E

Attiva/disattiva microfono: Cmd + D

Attiva/disattiva chat (solo Mac): Ctrl + Cmd + C

Attiva/Disattiva persone (solo Mac): Ctrl + Cmd + P

Visualizza i tasti di scelta rapida: Maiusc + ? o Ctrl + /

Accessibilità

Annuncia chi sta parlando: Maiusc + Cmd + Alt + A, poi S

Annuncia le informazioni correnti relative alla stanza: Maiusc + Cmd + Alt + A, poi I

In questo modo sarà indubbiamente più comodo utilizzare Google Meet, basta soltanto prendere confidenza con le scorciatoie e i controlli saranno più rapidi e intuitivi. Chiunque non sapesse come approcciare all’app di BigG, ecco delle guide per scoprire come scaricare e installare Google Meet e come registrare riunioni e videolezioni su Google Meet.