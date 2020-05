Google Meet, come si usa senza un indirizzo Gmail

Matteo Tontini,

Google Meet si può utilizzare anche senza un account Gmail, lo riferisce il gruppo di Mountain View con un post sul blog ufficiale. Si ricorda che il servizio è adesso gratuito per tutti, anche per coloro che non hanno un account G Suite.

Ecco allora una semplice e intuitiva guida per scoprire come utilizzare Google Meet senza un indirizzo Gmail. La società infatti ha dichiarato che “basta un solo minuto per creare un account Google utilizzando un indirizzo e-mail lavorativo o personale a libera scelta”. Di seguito è possibile trovare i passaggi da seguire con relativi screenshot.

Come usare Google Meet senza Gmail

Un po’ come Zoom, Google Meet permette di effettuare videochiamate con i propri colleghi, amici o parenti comodamente da casa; ma si tratta di un’app molto utile anche per la scuola online. Per accedere al servizio con qualsiasi indirizzo e-mail, associandolo a un nuovo account Google, si dovrà:

Andare su meet.google.com

Fare clic su Avvia una nuova riunione

Selezionare Crea un account (specificando Per me o Per la mia attività )

(specificando o ) Inserire i dati personali e l’indirizzo e-mail che si desidera

Inserire il codice di verifica spedito alla casella e-mail indicata

Completare la registrazione con la data di nascita, il sesso e il numero di telefono

Infine, accettare i termini di servizio

Alternativamente, si può fare clic su Crea un nuovo indirizzo Gmail (pulsante evidenziato nell’immagine soprastante) per utilizzare Google Meet con un account @gmail.com. Si arriverà alla seguente schermata.

Inutile sottolineare che con lo stesso indirizzo e-mail e password sarà possibile utilizzare la piattaforma anche dispositivi Android e iOS, sfruttando l’app.