PS5 rivoluzionerà l’interfaccia di PlayStation 4

Matteo Tontini,

PS5 è stata presentata la scorsa settimana con un evento digitale, dove sono stati mostrati una serie di giochi davvero mozzafiato. Qualunque cosa si pensi del design della nuova console, da molti criticato perché ingombrante, si può probabilmente concordare sul fatto che si tratta di un vero e proprio allontanamento dalle precedenti iterazioni della console. Ora, il VP of UX Design di PlayStation, Matt MacLaurin, ha affermato che ci si può aspettare una rivoluzione anche sul piano dell’interfaccia utente.

Un’interfaccia rinnovata, in realtà, era nei piani di Sony già da tempo, ma è stata confermata solo la scorsa settimana in seguito a una rapida dimostrazione della schermata di avvio. In un thread su LinkedIn, MacLaurin ha dichiarato che il team ha “effettuato una revisione totale dell’interfaccia utente di PS4 e introdotto alcuni concept molto diversi”.

Ha aggiunto inoltre che il sistema operativo di PS5 è “più minimale che appariscente”, e, per quanto riguarda l’interfaccia utente, “è anzitutto pratica, ma conterrà anche un linguaggio visivo completamente nuovo”. Non si sa ancora quando si avrà la possibilità di osservarla da vicino – non passerà troppo tempo di sicuro – ma certamente sembra che PS5 abbia più sorprese in serbo per i fan di quante se ne possano immaginare.

Tra i titoli mostrati in occasione dell’evento val la pena menzionare Gran Turismo 7, Resident Evil 8, il nuovo Spider-Man e Horizon 2. Ecco i migliori giochi PS5 mostrati durante la presentazione.

Al momento ancora non è stato svelato ufficialmente il costo della console, ma di recente sembrerebbe che la data d’uscita e il prezzo di listino siano trapelati su Amazon.