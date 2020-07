OnePlus Buds, le prime immagini ufficiali

Redazione Webnews,

OnePlus si appresta ad entrare nel già popolato settore degli auricolari wireless in-ear coi già anticipati OnePlus Buds, tra i protagonisti dell’evento One Plus in programma per il 21 luglio.

Se l’azienda aveva preferito lasciare un alone di mistero in vista della presentazione ufficiale, limitandosi a svelare che i nuovi dispositivi assicureranno fino a 30 ore di autonomia con una sola carica della custodia, a rompere la frittata in casa OnePlus ci hanno pensato i soliti 9to5Google e Max Weinbach di XDA Developers, che hanno pubblicato le prime immagini ufficiali del nuovi auricolari in-ear estratti dall’APK di OnePlus Buds.

Ecco quindi come saranno i nuovi auricolari che puntano a fare concorrenza agli AirPods Pro di Apple, ma anche i Galaxy Buds Live di Samsung e i FreeBuds 3 targati Huawei. Tre le colorazioni disponibili – azzurro, nero e bianco – per un case simile in tutto e per tutto a quello già proposto da tempo dalla concorrenza.

I OnePlus Buds dovrebbero supportare Dolby Atmos e la capacità di geolocalizzare uno dei due auricolari tramite un’opzione “Trova il mio dispositivo” nel caso di perdita. Il peso degli auricolari sarà di 4,6 grammi, mentre il case avrà un peso di 36 grammi.

Nessuna conferma sul prezzo, anche se si ipotizza che i OnePlus Buds potrebbero essere lanciati a meno di 100 euro. A questo punto non ci resta che attendere qualche ora per avere tutte le conferme da parte di OnePlus.