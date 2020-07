AirPods Pro in offerta su Amazon: 75,50 euro di sconto

Redazione Webnews,

AirPods Pro ad un prezzo mai visto prima su Amazon. L’offerta del momento è particolarmente interessante: gli auricolari in-ear top di gamma di Apple sono proposti temporaneamente con uno sconto del 27%, che porta il prezzo finale di AirPods Pro a 203,50 euro invece di 279 euro, il prezzo a cui vengono venduti da Apple.

Lo sconto di 75,50 euro include la spedizione gratuita e veloce per gli utenti di Amazon Prime. Acquistando ora AirPods Pro riuscirete a riceverli già domani, a seconda della zona d’Italia in cui vi trovate. Agli AirPods Pro in offerta è inoltre possibile aggiungere la protezione aggiunta AppleCare+ al prezzo di 39 euro o accessori extra come il cavo da lightning a USB o l’alimentatore USB da 12W a partire da 18,99 euro.

AirPods Pro sono indubbiamente i gadget più desiderati dagli utenti, leader nel settore degli auricolari in-ear e molto apprezzati non soltanto per il design elegante ed efficiente, ma anche perché assicurano la cancellazione attiva del rumore di default – l’opzione può essere disabilitata per risparmiare un po’ sulla batteria – e oltre 24 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica wireless.

Gli auricolari AirPods di Apple offrono anche una modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te e sono resistenti all’acqua e al sudore, particolare che li rende perfetti anche per l’attività fisica.

