Galaxy Buds Live, un leak svela i nuovi auricolari Samsung

Redazione Webnews,

In casa Samsung non sono più in grado ormai da tempo di lasciare un alone di mistero sui prodotti in procinto di essere presentati. Ormai con settimane di anticipo, a volte anche mesi, i nuovi prodotti Samsung vengano svelati e le presentazioni ufficiali fungono soltanto da conferma. I nuovi auricolari in-ear Galaxy Buds Live non fanno eccezione.

I Galaxy Buds Live saranno tra i protagonisti dell’evento che Samsung terrà il prossimo mese e dopo i leak delle ultime settimane, un nuovo video circolato in rete in queste ore si spinge oltre e ci svela i nuovi auricolari in un breve video che sembra confermare anche una funzionalità dei nuovi dispositivi: la cancellazione attiva del rumore, come fanno già da tempo gli AirPods Pro di Apple.

Rispetto ai dispostivi top di gamma della concorrenza, i Galaxy Buds Live hanno un design più discreto a forma di fagiolo e arriveranno in tre diverse colorazioni: bianco, nero e rame.

Nessuna indicazione sul prezzo di vendita né sulla data di uscita, ma è lecito immaginare che i nuovi Galaxy Buds Live saranno disponibili in occasione della commercializzazione dei nuovissimi Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra.