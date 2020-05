Huawei, in offerta gli auricolari wireless FreeBuds 3

Redazione Webnews,

Gli auricolari wireless In Ear sono ormai stati ufficialmente stati sdoganati anche in Italia, grazie all’enorme successo degli AirPods di Apple. Le grandi aziende tech si sono adeguati, a ragione, a quella che per un periodo è stata la moda del momento: ora, complice anche il prezzo spesso contenuto, tutti possono apprezzare la qualità e la versatilità degli auricolari wireless In Ear.

Huawei si è riuscita ad imporre nel settore grazie agli ottimi FreeBuds, compatibili con tutti gli smartphone in commercio, non soltanto i dispositivi targati Huawei. Oggi vogliamo segnalarvi un’occasione da non perdere: i nuovi FreeBuds 3 di Huawei sono in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima, 127 euro invece di 179 euro, con spedizione veloce inclusa per gli utenti Prime.

Lo sconto maggiore è proposto per la versione bianca dei FreeBuds 3 di Huawei, ma con soli due euro in più si può acquistare l’elegante versione nera o quella rossa.

I FreeBuds 3 di Huawei sono dotati di chipset Kirin A1 e comprendono un sistema di trasmissione sincrona a doppio canale per ridurre la latenza e restituire un audio immersivo e sincronizzato qualunque sia la fonte, anche grazie all’immancabile cancellazione intelligente del rumore.

Gli auricolari e la custodia di ricarica possono essere ricaricati in modalità wireless, ma anche attraverso il cavo USB-C in dotazione, beneficiando così della ricarica veloce: appena un’ora di tempo per una carica completa.