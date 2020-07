Mario Kart Tour ora si può giocare in orizzontale

Matteo Tontini,

Mario Kart Tour sta finalmente ricevendo una funzione molto attesa dai fan, a distanza di quasi un anno dal suo lancio iniziale: si tratta di quella che consente di giocare con il telefono in orizzontale, caratteristica chiave mancante quando è stata pubblicata la versione mobile del titolo la serie Mario Kart l’anno scorso.

Distribuito a settembre 2019, Mario Kart Tour ha portato la famosa serie di corse di go-kart sugli smartphone. A differenza delle precedenti iterazioni su console, i controlli del gioco sono semplificati: non è necessario premere alcun pulsante per accelerare infatti, basta semplicemente toccare lo schermo per utilizzare gli oggetti speciali e scorrere con il dito verso sinistra o destra per sterzare. Dal momento che avere il display in orizzontale potrebbe essere ben più comodo in un racing, gli utenti accolgono la feature a braccia aperte. Di seguito è possibile dare un’occhiata a una breve clip che ne mostra il funzionamento.

Dopo la sua uscita, Mario Kart Tour è diventato il gioco gratuito più scaricato su iPhone nel 2019. Al lancio, il titolo ha infatti deluso le aspettative del pubblico a causa dell’assenza di alcune funzioni chiave che da sempre hanno reso divertente la serie Mario Kart. Per esempio, mancava una modalità multiplayer in tempo reale (che è stata aggiunta a marzo). Prima di allora era possibile gareggiare solo contro avversari controllati dalla CPU, ma ha garantito comunque tanto divertimento agli utenti.

