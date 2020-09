Nintendo Switch, si possono cancellare i preordini digitali

Matteo Tontini,

Nintendo sta cambiando il modo in cui gestisce le prenotazioni dei giochi digitali sull’eShop di Switch e sta iniziando a offrire agli utenti la possibilità di annullare i preordini.

Fino a oggi, la società di Kyoto addebitava ai giocatori il prezzo pieno del titolo quando lo prenotavano, indipendentemente da quanto tempo sarebbe trascorso dal preordine al suo debutto. Non c’era dunque alcun modo di annullare la prenotazione in caso di ripensamenti. Adesso, invece, Nintendo aspetterà che manchi una settimana all’uscita del gioco preordinato per effettuare l’addebito, consentendo agli utenti di disdire la prenotazione fino a quel momento.

La notizia è stata annunciata ufficialmente sul sito web giapponese di Nintendo. A proposito della console ibrida dell’azienda nipponica, sembrerebbe che una versione Pro di Nintendo Switch possa debuttare a inizio 2021, sebbene al momento siano soltanto indiscrezioni. Se la voce di corridoio si rivelasse vera, potrebbe trattarsi del primo grande update alle performance della piattaforma dalla sua uscita nel marzo 2017. La fonte ha riportato che l’azienda potrebbe includere una maggiore potenza di calcolo e una grafica a risoluzione 4K.

Sebbene quest’anno non ci siano in programma grandi titoli per Nintendo Switch, la società ha in cantiere una serie di giochi interessanti per il futuro, tra cui spicca senz’altro Pokémon Snap, sequel del classico per Nintendo 64 chiesto per anni dai fan.