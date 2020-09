Svelato il nuovo Chromecast con Google TV

Redazione Webnews,

Con due giorni di anticipo rispetto all’annuncio ufficiale da parte di Google, il nuovo Google Chromecast con Google TV è stato svelato negli Stati Uniti da Home Depot e Walmart, che hanno iniziato a vendere il dispositivo nei propri negozi fisici e digitali.

E così, grazie ad una clamorosa svista, decine di utenti non soltanto hanno potuto acquistarlo fisicamente in negozio, portarlo a casa e provarlo, ma hanno anche potuto ordinarlo online con consegna, in molti casi, ancora prima dell’annuncio da parte di Google.

Il nuovo dispositivo, già noto da qualche settimana col nome in codice Sabrina, segna un taglio col passato e porta suo nostri televisori la piattaforma Android TV – anche se in questo caso viene chiamata Google TV e si presenta con una veste grafica un po’ diversa – ma anche il supporto a Dolby Atmos, Dolby Vision, DTSX, HDR10+ e, va da sè visto che ci troviamo nel 2020 e si tratta di un nuovo dispositivo, il supporto allo streaming a 4K.

Sotto la scocca del nuovo Google Chromecast con Google TV troviamo 2 GB di RAM, processore quad-core ARM Cortex-A55 a 1908 Mhz e circa 4G di spazio di archiviazione, più che sufficiente per conservare le applicazioni di cui si bisogno. Il dispositivo, al momento svelato soltanto nella sua versione di colore bianco, è accompagnato da un telecomando che funziona a batterie AAA che permetterà una gestione rapida delle funzionalità principali di Chromecast con Google TV.

Il prezzo? Negli Stati Uniti il nuovo Chromecast con Google TV viene venduto a 49 dollari e siamo certi che non ci siano stati errori in questo senso. A questo punto non ci resta che attendere l’annuncio di Google e la commercializzazione del dispositivo anche in Italia.