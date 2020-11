Samsung offre 500 euro di sconto per Galaxy Z Flip e Z Fold2

Redazione Webnews,

Gli smartphone pieghevoli, complice il costo piuttosto proibitivo per il grande pubblico, stanno facendo un po’ di fatica a prendere piede e Samsung ha deciso oggi di dare a quante più persone possibili l’opzione di toccare con mano i tre dispositivi di punta dell’azienda, i Galaxy Z Flip, Z Flip 5G e Z Fold2 5G, proponendo uno sconto di ben 500 euro sull’acquisto di uno dei dispositivi.

La ghiotta offerta è partita oggi e si concluderà il prossimo 22 novembre. In questa finestra temporale, però, tutti gli utenti che vogliono acquistare uno dei tre dispositivi pieghevoli possono ottenere subito un buono sconto di 500 euro da presentare in negozio al momento dell’acquisto.

Come ottenere il voucher Samsung di 500 euro

Ottenere il voucher di 500 euro è facile e veloce: non dovete far altro che collegarvi a questo indirizzo e cliccare su SCARICA IL VOUCHER per ottenere il codice sconto univoco.

A questo punto sarà sufficiente presentarsi in uno dei negozi aderenti all’iniziativa e ricevere lo sconto di 500 euro in fase di acquisto di un Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G e Z Fold2 5G.

È davvero così semplice. Samsung precisa però che “ciascun Destinatario potrà prendere parte alla presente Iniziativa una sola volta e potrà ottenere un solo Buono Sconto nel corso dell’intera durata della presente Iniziativa“.

Voucher Samsung, i punti vendita aderenti

Mediaworld e Mediaworld online

Unieuro

Euronics

Trony

Expert

Comet

Tim Retail

A tutti i punti vendita in Italia di queste catene si aggiunge il Samsung Online Shop.