Xbox, il Cloud Gaming su iOS e PC Windows nel 2021

Massimo Reina,

Il Cloud Gaming via Xbox Game Pass Ultimate arriverà sui dispositivi iOS e sui PC Windows nella primavera del 2021. Lo ha scritto Jerret West, CVP, Microsoft Gaming sul blog ufficiale del colosso di Redmond. Inoltre, il prossimo anno verrà ulteriormente estesa la lista dei Paesi in cui il Cloud Gaming è disponibile, con l’aggiunta di Australia, Brasile, Giappone e Messico (attualmente in preview).

Secondo i dati pubblicati dall’azienda, nel corso dell’ultimo mese i fan di Xbox hanno giocato a oltre 3.800 diversi titoli e per miliardi di ore. Un motivo in più per Microsoft per accelerare sui prossimi progetti in lavorazione. Da questo punto di vista, i fan potranno aspettarsi una grande line up di titoli in arrivo nel 2021 da parte degli Xbox Game Studios e dei partner di terze parti.

Xbox Game Pass Ultimate, i giochi di dicembre

Tra questi titoli che presto faranno parte del catalogo Xbox Game Pass Ultimate ci sarà anche Among Us per PC, annunciato ieri sera nel corso dei Game Awards 2020. In occasione della cerimonia, che ha visto tra gli altri la vittoria dei premi Games for Impact e Best Sim/Strategy ottenuti rispettivamente dai team di sviluppo di Tell Me Why e Microsoft Flight Simulator, Microsoft ha annunciato alcune novità in arrivo:

Perfect Dark : il primo titolo di The Initiative, lo studio di sviluppo degli Xbox Game Studios creato completamente da zero.

: il primo titolo di The Initiative, lo studio di sviluppo degli Xbox Game Studios creato completamente da zero. Microsoft Flight Simulator : arriverà su Xbox durante l’estate 2021.

: arriverà su Xbox durante l’estate 2021. Among Us : presto in arrivo su Xbox Game Pass per PC.

: presto in arrivo su Xbox Game Pass per PC. Master Chief : entrerà a far parte della quinta stagione di Fortnite.

: entrerà a far parte della quinta stagione di Fortnite. Forza Horizon 4: nel gioco è possibile sbloccare una macchina ispirata a Cyberpunk 2077.