Zoom, videochiamate senza limiti anche a Natale

Zoom vuole andare incontro a tutti coloro che saranno obbligati a trascorrere il Natale lontani dai propri cari, a causa delle restrizioni in vigore per arginare la pandemia da nuovo coronavirus. Per questo ha annunciato che non ci saranno limiti alla durata delle videochiamate in tre periodi, da qui al nuovo anno: per essere precisi, i 40 minuti massimi saranno superati (per chi dispone di un account gratuito) dal 17 al 19 dicembre, dal 23 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio.

Un modo efficace, quindi, per alleggerire il distacco necessario a causa dell’emergenza sanitaria: gli utenti avranno quindi la possibilità di scambiarsi gli auguri con parenti e amici senza dover tenere sempre d’occhio il tempo trascorso.

We will be lifting the 40-minute limit for holiday celebrations. ✨ Check out all the details: https://t.co/V0eTl8aIGB #ZoomTogether pic.twitter.com/0MlZt7BRdW — Zoom (@zoom_us) December 17, 2020

Non sarà certo come passare le feste insieme, ma le riunioni famigliari in videochiamata permetteranno comunque a milioni di utenti di sentirsi “vicini anche se lontani”. La stessa possibilità era stata offerta già in occasione del Giorno del Ringraziamento: sebbene si trattasse di una festività non celebrata in Italia, il limite era stato rimosso anche dalle nostre parti.

A proposito della nota piattaforma di videochiamate, nei mesi scorsi Zoom ha annunciato l’introduzione della crittografia end-to-end nelle videochiamate, la stessa usata da servizi come WhatsApp e Telegram per proteggere le chat.