Disney+, confermato il rincaro anche in Italia

Matteo Tontini,

Disney+ aumenterà di prezzo anche in Italia, è ufficiale. Il mese scorso la major aveva comunicato la notizia del rincaro senza però fornire dettagli precisi. A partire dal 23 febbraio 2021, chiunque desidererà abbonarsi alla piattaforma dovrà pagare 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno.

Ciò significa che il rincaro è pari a 2 euro al mese, quindi a 24 euro all’anno (al momento, infatti, gli abbonati pagano 6,99 euro al mese e 69,99 euro all’anno). È stato inoltre specificato che “chiunque abbia un abbonamento tramite una piattaforma partner potrebbe vedere il prezzo variare in base a limitazioni legate ai costi e/o alle valute locali in base alla regione”.

Coloro che hanno effettuato una sottoscrizione annuale lo scorso marzo (quando il servizio debuttò in Italia), quindi, nel caso in cui decidessero di rinnovare per un altro anno l’abbonamento dovranno tenere a mente che pagheranno oltre 20 euro in più.

Il catalogo Disney+ è ancora giovane, ma di recente la piattaforma ha dimostrato di saper ampliare notevolmente la sua gamma di titoli con contenuti degni di nota. Ne è un esempio Soul, il nuovo film Pixar introdotto a dicembre 2020, oppure Onward, distribuito a gennaio 2021. L’aumento di prezzo sarà giustificato da una vagonata di film e serie TV per un pubblico di adulti, che andranno ad aggiungersi a tutti quelli che mirano all’intrattenimento per le famiglie. Non è un segreto che la Casa di Topolino scommetta molto sul suo servizio di streaming: alcuni dei prossimi live-action, infatti, esordiranno esclusivamente su Disney+, che continua a crescere a buon ritmo. La piattaforma, infatti, attualmente conta più di 70 milioni di abbonati.