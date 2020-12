Catalogo Disney+: serie TV e film gennaio 2021

Matteo Tontini,

Disney+ è una piattaforma ancora giovane, ma l’intenzione della società di farla primeggiare nel settore è evidente. Anche a gennaio 2021, quindi, il servizio si arricchisce di nuovi interessanti contenuti per i suoi abbonati.

Tra i film in arrivo spicca indubbiamente Onward – Oltre la Magia, uscito nei cinema la scorsa estate: si tratta di un nuovo capolavoro in computer grafica, incentrato su due fratelli elfi adolescenti che hanno l’opportunità di trascorrere una giornata con il loro padre defunto. Tra imprevisti e colpi di scena, l’avventura per tutta la famiglia si rivela ricca di incantesimi e scoperte incredibili, e potrebbe regalare agli abbonati una conclusione perfetta per le festività natalizie.

Gli appassionati di fantasy saranno forse contenti di sapere che a fine mese giungerà sulla piattaforma Le Cronache di Narnia: Il viaggio del veliero, incentrato sui giovani protagonisti che tornano a Narnia per unirsi al Principe Caspian.

Sul fronte serie TV, invece, c’è grande attesa per WandaVision: lo show fa parte del Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). A proposito di supereroi, a gennaio 2021 sarà disponibile su Disney+ un interessante ripasso sulle storie dei personaggi Marvel: intitolato Marvel Studios: Legend, consentirà agli spettatori di rinfrescare la memoria per prepararsi alle prossime serie che debutteranno in anteprima sulla piattaforma.

I fan di Pixar, invece, potrebbero essere contenti di sapere che è in arrivo la raccolta Pixar Popcorn, dove sarà possibile trovare una serie di brevi cortometraggi con protagonisti i personaggi che hanno reso iconico lo studio d’animazione.

Spazio anche ai documentari: il servizio accoglierà Amelia Earhart: una vita in volo, che ruota intorno a Bob Ballard di National Geographic mentre cerca di indagare sulla scomparsa dell’aviatrice pioniera. Dopo essere diventata una delle leggende dell’aviazione, Amelia Earhart scomparse nel 1937.

Infine, alcuni interessanti documentari sugli squali, che offrono una panoramica approfondita sui più grandi esemplari, rispondendo a tante domande.

Catalogo Disney+: uscite di gennaio 2021

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Disney+ di gennaio 2021. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Serie TV originali

WandaVision (stagione 1) – 15 gennaio

Serie TV non originali

/

Film originali

/

Film non originali

Le Cronache di Narnia: Il viaggio del veliero – 29 gennaio

Animazione

Onward – Oltre la Magia – 6 gennaio

Pixar Popcorn – 22 gennaio

PJ Masks – Superpigiamini (primi 7 episodi della stagione 4) – 29 gennaio

Documentari

A tavola con gli squali – 1 gennaio

La legge degli Squali – 1 gennaio

700 Squali – 1 gennaio

Marvel Studios: Legends (stagione 1) – 8 gennaio

Amelia Earhart: una vita in volo – 22 gennaio

Wild Uganda – 22 gennaio