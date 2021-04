PC, mercato in crescita nel primo trimestre del 2021

Massimo Reina,

Nonostante l’aumento dei prezzi medi provocato dalla carenza di componenti e da diversi problemi logistici, il mercato dei personal computer è in crescita in questi primi mesi del 2021. Secondo una ricerca effettuata dalla società di analisi IDC, nel primo trimestre dell’anno in corso le spedizioni a livello mondiale di PC desktop, notebook e workstation, sono cresciute del 55,2% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Più richiesta di PC

I dispositivi spediti sono stati 83.981 milioni, quasi trentamila in più rispetto ai 54.123 del primo trimestre dell’anno scorso. Secondo Jitesh Ubrani, research manager per Mobile Device Trackers di IDC, ciò è dovuto sia alla pandemia in corso, con la necessità per intere famiglie di organizzarsi dove possibile per il lavoro in remoto e la didattica a distanza, che al fatto che nel 2020, in generale, la domanda di device da parte dell’utenza non è stata soddisfatta appieno, ed è quindi “proseguita nel primo trimestre, così da generare elevati volumi di vendita”.



La richiesta, tra l’altro, si stima possa continuare per almeno tutta la prima metà dell’anno in corso. Secondo i dati forniti da IDC, il produttore che ha fatto registrare il maggior numero di prodotti spediti è stato Lenovo, con 20.401 unità, seguito da HP con circa 19.000. Seguono, al terzo posto Dell Technologies, con quasi 13.000 device, e Apple, che nonostante abbia ottenuto l’incremento maggiore, con una crescita del 111,5% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, ha ottenuto una quota di mercato minore nei confronti dei concorrenti che si trovano nei primi tre posti della ipotetica classifica.