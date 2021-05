Domenica 13 giugno inizia l’Xbox & Bethesda Games Showcase

L’evento verrà trasmesso in streaming e sarà incentrato sui giochi di Xbox Game Studios, Bethesda e di molti partner.

Microsoft ha annunciato che l’Xbox & Bethesda Games Showcase verrà trasmesso in streaming domenica 13 giugno alle 19:00 CEST. L’evento sarà incentrato sui giochi di Xbox Game Studios, Bethesda e di molti partner provenienti da tutto il mondo. Il colosso di Redmond ha preannunciato “uno spettacolo di 90 minuti pieno di tutto ciò che i fan possano desiderare, dai giochi in progetto grazie a questa partnership, fino agli incredibili titoli in arrivo su Xbox da questa estate, le alle prossime uscite su Xbox Game Pass e altro ancora”.

L’importanza di Bethesda per Xbox

L’acquisizione di ZeniMax Media, società madre di Bethesda Softworks, da parte di Microsoft, ha rappresentato lo sorso marzo davvero un colpo importante per l’universo di Xbox, visto che ha permesso all’azienda di Redmond di acquisire un portfolio di giochi e brand di grande importanza nel panorama videoludico mondiale, compresi tutti i futuri titoli targati Bethesda, che diventeranno disponibili su Xbox Game Pass il giorno stesso del loro lancio su Xbox o PC. L’evento si potrà seguire sui seguenti canali di Xbox:

Durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase gli utenti italiani potranno accedere ai sottotitoli nella nostra lingua, per non perdersi nulla di quanto verrà annunciato. Inoltre, Microsoft ha confermato l’organizzazione di un Xbox FanFest virtuale per quest’anno, e i fan potranno iscriversi per partecipare su Xbox.com/FanFest. Per quanto riguarda i videogiochi, c’è molto fermento per vedere qualcosa del nuovo Halo: il franchise compie quest’anno 20 anni, e il lancio del nuovo capitolo della saga, Halo Infinite, avverrà il prossimo autunno.

“Quel momento magico in cui Master Chief è entrato per la prima volta in un misterioso ringworld”, ha scritto poco tempo fa Microsoft sul sito ufficiale della console, “è stato a lungo un segno distintivo dell’esperienza Xbox, e negli ultimi 20 anni Halo è diventato profondamente radicato nel DNA di questo marchio e dei suoi fan”. Lato Bethesda, invece, si sa che il team ha in lavorazione ben tre progetti, a loro detta però totalmente inediti e quindi non legati ai loro franchise di maggior successo. Tuttavia, anche se ci vorrà del tempo per vedere per esempio un nuovo capitolo di The Elder Scrolls, è possibile comunque che ci possa perlomeno essere un annuncio in proposito, e magari sapere qualcosa in più sul probabile Fallout 5.