TikTok, in vendita l’algoritmo della sua intelligenza artificiale

Una nuova divisione dell’azienda starebbe operando per vendere alcuni algoritmi che gestiscono TikTok a siti e sviluppatori fuori dalla Cina.

ByteDance, società madre di TikTok, ha messo in vendita parte dei software che gestiscono l’Intelligenza Artificiale di alcune sue produzioni, compresa quella della nota piattaforma social video. Secondo il Financial Times, a giugno sarebbe stata creata una nuova divisione aziendale conosciuta come BytePlus, con sede principale a Singapore e succursali a Londra e Hong Kong, che starebbe già operando silenziosamente proprio per vendere dei servizi e l’algoritmo che gestisce la sua app di video virali, a siti Web e sviluppatori al di fuori della Cina. Secondo alcuni analisti, si tratterebbe di un escamotage adottato da ByteDance per aggirare proprio le leggi di Pechino, che vietano la vendita di servizi e tecnologie del Paese all’estero, senza un’autorizzazione governativa.

TikTok, in vendita anche altri servizi



Nell’ottica di espandersi liberamente verso i mercati internazionali, ByteDance starebbe inoltre cercando di registrare negli Stati Uniti dei marchi associati a BytePlus. L’informativa sulla privacy sul sito ufficiale del neonato gruppo suggerisce che l’attività è separata da TikTok nel Regno Unito e in Europa, dove i suoi rappresentanti GDPR designati sono rispettivamente Cosmo Technology Private Limited (dove il fondatore di ByteDance, Zhang Yiming, risulta socio di maggioranza) e Mikros Information Technology Ireland Limited, con sede a Dublino.

Ad ogni modo, l’azienda sarebbe già molto attiva, e tra i suoi clienti figurerebbero Goat, l’app di moda con sede negli Stati Uniti, WeGo, un sito di prenotazione viaggi a Singapore e Chilibeli, una start-up indonesiana per lo shopping online, la stessa TikTok, più altre in tutto il mondo, compresi gli USA. Oltre alla IA, tra le tecnologie in vendita strettamente legate alla piattaforma social ci sarebbero anche quella di visione artificiale dell’app, usata per esempio per consigliare agli utenti i filmati che secondo la loro cronologia potrebbero piacergli, gli effetti video in tempo reale, la traduzione automatica di funzioni di testo e voce e alcuni strumenti per l’analisi e la gestione dei dati. Tutti elementi che le società terze possono utilizzare per personalizzare le proprie app e i propri servizi per i loro clienti.



In quest’ottica la società attinge a piene mani anche da Volcano Engine, la piattaforma tecnologica intelligente che offre un elenco di strumenti utili per le aziende. Il set di strumenti di BytePlus è insomma in grado di competere con i servizi dei vari Amazon Web Services, Google, IBM e Microsoft, così come di altri gruppi cinesi quali Alibaba, Baidu e Tencent. D’altronde non molto tempo fa, Xiao Mo, responsabile di Volcano Engine, aveva spiegato che l’azienda è ormai una società globale “all’interno della quale un ruolo determinante lo hanno recitato le capacità dei suoi manager e gli strumenti operativi accumulati negli anni, che con Volcano Engine e altri sistemi vogliamo trasformare in servizi”.