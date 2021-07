A Plague Tale: Innocence su Xbox Series X/S, PS5 e Switch

A Plague Tale: Innocence, l’avventura di Amicia e Hugo nella Francia medievale è disponibile da oggi sulla next-gen con il trailer di lancio.

Asobo Studio e Focus Home Interactive annunciano che il pluripremiato A Plague Tale: Innocence è ora disponibile in versione digitale per console Xbox Series X|S e PlayStation 5. Questa edizione migliorata offre 60FPS, ottimizzazioni audio, grafica con risoluzione fino a 4K UHD e tempi di caricamento più rapidi. A Plague Tale: Innocence è disponibile in Cloud Streaming anche per Nintendo Switch, mentre in versione fisica sarà disponibile per PS5 e Xbox Series X|S nei negozi a partire dal 19 ottobre.

A Plague Tale: Innocence si rifà il trucco

In A Plague Tale: Innocence il giocatore seguirà le vicende di Amicia e Hugo nel crudele viaggio che li obbligherà ad abbandonare prematuramente la fanciullezza, catapultandoli nella spietata realtà del 14esimo secolo alla quale decisamente non sono preparati. La storia inizia nel Regno di Francia, dove la popolazione sta incominciando a sentire le conseguenze della Guerra dei Cento Anni e della comparsa della Peste Nera. La famiglia De Rune trascorre ancora la propria vita in pace e sicurezza, all’interno del loro castello, circondati dai loro terreni, ma la pace non può durare in eterno. Amicia e Hugo intraprenderanno un incredibile viaggio che li porterà in posti fantastici.

Alcuni indescrivibilmente terrificanti, altri ossessivamente meravigliosi, mentre molti saranno un misto delle due cose. Le varie persone che i fratelli incontreranno sul loro cammino daranno forma alla loro storia. Amicia e Hugo dovranno collaborare e proteggersi a vicenda, dato che è improbabile che uno riesca a sopravvivere senza l’altro. Con il rafforzamento del loro legame però, anche il mondo diventerà più crudele, rendendo il loro rapporto più vitale che mai. Perseguitati dalla misteriosa e pericolosa Inquisizione, nascondendosi dai ratti e dai diffidenti e furiosi abitanti della Francia, cercando nel contempo un rifugio sicuro – questa è la loro vita ora e il giocatore dovrà condurli alla salvezza a prescindere dal rischio.