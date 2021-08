Gamescom 2021: annunciato l’evento di Xbox

Xbox ha annunciato oggi il proprio evento virtuale che si terrà alla Gamescom 2021 martedì 24 agosto a partire dalle ore 19:00 CEST.

Xbox ha annunciato oggi il proprio evento virtuale che si terrà in occasione della Gamescom 2021 martedì 24 agosto a partire dalle ore 19:00 CEST. Sarà possibile seguire l’appuntamento su YouTube, Twitter, Twitch e Facebook Gaming, oltre che selezionare siti regionali come VK.com in Russia e Bilibili in Cina, per scoprire così di più sulla line up di esclusive dell’azienda.

Nel corso della settimana seguiranno nuovi aggiornamenti e gameplay da parte degli Xbox Game Studios, così come di alcune terze parti, che riguarderanno alcuni dei titoli in arrivo su Xbox nel corso dell’anno, le prossime novità per il servizio su abbonamento Xbox Game Pass e molto altro ancora.

Cosa riserverà Xbox alla fiera tedesca?

Quest’anno la Gamescom sarà un’esperienza virtuale al 100% condotto da Parris Lilly e Kate Yeager. Microsoft sarà presente con aggiornamenti approfonditi su alcuni dei titoli Xbox Game Studios annunciati in precedenza insieme ad altri dei suoi partner di terze parti, inclusi i titoli in arrivo questa estate, le prossime uscite di Xbox Game Pass, e altro ancora.

Tra i titoli probabile la presenza della versione next-gen di Port Royale 4, la più dettagliata e realistica esperienza di vita commerciale dal 17° secolo. Annunciato da Kalypso Media e Gaming Minds Studios per Series X|S il 10 settembre, includerà grafica e prestazioni migliorate, funzionalità di salvataggio cross-gen e simulazione migliorata di illuminazione e meteo.



Per assicurarsi che tutti i fan in tutto il mondo possano godersi lo streaming, l’azienda ha in programma di offrire supporto in 30 lingue, insieme alle descrizioni audio in inglese e alla lingua dei segni americana. Durante la Gamescom 2021, Microsoft organizzerà inoltre una vendita digitale per i fan in Europa, con la possibilità di ottenere grandi risparmi fino al 75% su una serie di giochi iconici per console Xbox o PC Windows 10. I dettagli saranno resi disponibili nei prossimi giorni.