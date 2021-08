Port Royale 4 su PS5 e Xbox Series X|S il 10 settembre

Il sim di commercio storico aggiungerà visuali mozzafiato, effetti meteo in real-time e salvataggio cross-gen.

Kalypso Media e Gaming Minds Studios hanno annunciato che Port Royale 4 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 10 settembre. Le versioni next-gen del gioco includono grafica e prestazioni migliorate, funzionalità di salvataggio cross-gen e simulazione migliorata di illuminazione e meteo. Per la prima volta nella serie, le battaglie navali saranno poi a turni, con un massimo di 8 navi che combattono contemporaneamente e manovre tattiche che possono invertire le sorti dello scontro anche nelle situazioni più disperate per ottenere una gloriosa vittoria.

Port Royale 4 next-gen

Caratterizzato da uno straordinario mondo di gioco in 4K su PS5 e Xbox Series X (1080p su Xbox Series S), capacità di salvataggio cross-gen e cloud rendering in tempo reale, Port Royale 4 per console di nuova generazione offre ai giocatori la più dettagliata e realistica esperienza di vita commerciale dal 17° secolo fino ad oggi. Il gioco arriverà in edizione digital standard ed extended, quest’ultima con contenuti digitali esclusivi come 4 fari e i progetti di 5 magnifici parchi con cui i giocatori possono abbellire i loro insediamenti. Ci sarà anche un’edizione extended fisica disponibile presso retailer selezionati.

In Port Royale 4, unisciti alle potenze coloniali della Spagna, dell’Inghilterra, della Francia e dei Paesi Bassi nella loro lotta per la supremazia dei Caraibi nel 17° secolo.

Nel gioco l’utente assumerà il controllo di una colonia nei panni di un giovane e ambizioso governatore, desideroso di imparare cosa serve per gestire e per far crescere il suo piccolo insediamento in una vivace città commerciale. In questo modo potrà sviluppare catene di produzione che collegano più isole e crea complesse rotte commerciali attraverso i Caraibi, coprendo le esigenze sempre crescenti delle rispettive città, utilizzando la dettagliata mappa del mare per evitare regioni tempestose, scogliere o acque poco profonde.