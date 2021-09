Alan Wake tornerà in edizione Remastered: prime immagini

Le prime immagini di Alan Wake Remastered mostrano il gioco restaurato in lavorazione per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.

Alan Wake Remastered è in sviluppo per PC (esclusiva Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S, e sarà disponibile a partire da questo autunno, in data ancora da destinarsi. Nel frattempo il team di sviluppo, Remedy Entertainment, ha rilasciato le prime immagini che mostrano il lavoro di rifacimento sul gioco originale, che lo ricordiamo venne rilasciato il 14 maggio 2010 su Xbox 360, e il 16 febbraio 2012 per Microsoft Windows tramite Steam e Origin, per renderlo più “adatto” tecnologicamente alle nuove piattaforme e quindi a un nuovo pubblico.

Alan Wake, il ritorno di un classico

Quando sua moglie scompare durante la loro vacanza, l’autore di best-seller Alan Wake intraprende delle ricerche nel corso delle quali ritrova le pagine di un racconto che non ricorda nemmeno di aver scritto. Una presenza oscura si aggira per la piccola città di Bright Falls, spingendo Wake sull’orlo della follia nella sua battaglia per svelare il mistero e salvare il proprio amore. Presentato nello stile di una serie televisiva, Alan Wake vanta il marchio di fabbrica della narrazione Remedy e scene d’azione al cardiopalma.

Man mano che il giocatore si addentra sempre più in profondità nel mistero, si troverà ad affrontare avversità incombenti, intrecci imprevisti e colpi di scena.

Solo imparando a padroneggiare la meccanica di combattimento Combatti con la Luce il giocatore potrà restare un passo avanti alle tenebre che si diffondono su tutta Bright Falls. Grazie a un’anima da gioco d’azione e a una mente da thriller psicologico, l’intensa atmosfera del gioco, la storia profonda e sfaccettata e le sequenze di combattimento straordinariamente intense offrono ai giocatori un’esperienza di gioco divertente e originale. Secondo indiscrezioni, Alan Wake Remastered sarebbe il preludio a un sequel completo, ovverosia Alan Wake 2, che i fan attendono da anni e che Remedy starebbe progettando con Epic Games.