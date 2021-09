Xiaomi scatenata: annunciato il Pad 5, il suo nuovo tablet

Lo Xiaomi Pad 5 è il primo tablet del colosso tecnologico cinese ad arrivare in Italia: buone prestazioni al prezzo conveniente di 299 euro.

Xiaomi letteralmente scatenata in questi giorni. Oltre ai suoi primi smart glasses e ai nuovi modelli di smartphone Xiaomi 11T, l’azienda cinese ha annunciato anche il suo primo tablet, ovverosia il Pad 5. Caratterizzato da un design che ricalca abbastanza quello dell’iPad Air ma con schermo LCD WQHD+ da 11 pollici a 120 Hz e un prezzo di partenza concorrenziale: 299 euro per chi lo compra subito, fino a esaurimento scorte. Il dispositivo arriverà in Italia a partire dal 23 settembre nella configurazione da 6GB+128GB su mi.com e presso Mi Store Italia al prezzo di 399,90€. A partire dalle ore 18.00 del 30 settembre, infine, verrà reso disponibile in bundle con Xiaomi Smart Pen che da sola, costerà 99 euro.

Pad 5, specifiche e prezzo

Entrando nel dettaglio, il display LCD WQHD+ da 11 pollici a 120 Hz con 2560×1600 pixel di risoluzione, è a luce blu ridotta, che conferisce un’efficace protezione alla vista degli utenti. Lo schermo è inoltre dotato di un sensore di luce ambientale dedicato per garantire un adattamento preciso a qualsiasi ambiente di illuminazione. Il supporto a Dolby Vision e i colori naturali ad alta fedeltà fanno poi il resto, garantendo un’esperienza visiva incredibile per immagini, giochi e film.

Lo Xiaomi Pad 5 vanta anche audio immersivo quad stereo, grazie a quattro altoparlanti che garantiscono un audio surround straordinario nei formati di immagine orizzontale e verticale, con un suono potente e un impatto diretto, per un’esperienza audio da cinema. A muovere il tutto c’è un processore Qualcomm Snapdragon 860 con tecnologia di elaborazione da 7 nm: quando un utente guarda video, gioca o naviga sul Web, il processore sarà sempre un passo avanti, consentendogli di godere di velocità e fludità.

Xiaomi Pad 5 è stato pensato anche per soddisfare le esigenze di scrittura e disegno, rendendo il tablet sia un quaderno che una tela perfetti per non perdere un solo momento di ispirazione. Ecco perché include una smart pen di nuova generazione, la cui sensibilità alla pressione su 4096 livelli rileva con precisione le variazioni nella pressione della “punta”, consentendo tratti precisi e uniformi. A completare il quadro, una vera e propria super batteria da 8720 mAh.

La sua durata elevata garantisce, a detta del produttore, più di cinque giorni di riproduzione musicale, almeno sedici ore di riproduzione video e dieci di gioco prima della prossima carica. In tal senso, la ricarica wireless magnetica consente di effettuarne una completa in 18 minuti: una ricarica di 10 secondi garantisce 20 minuti di utilizzo! Insomma, un buon tablet, che pur con qualche limite può soddisfare le esigenze di una vasta fetta di utenza.