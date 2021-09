Wiko, tre offerte per celebrare la Festa dei nonni

L’azienda francese celebra i nonni con delle interessanti proposte regalo hi-tech “gran-friendly” e adatte a tutte le tasche.

In occasione della Festa dei Nonni, che ogni 2 ottobre celebra la loro importanza nella famiglia e nella società, Wiko ha deciso di proporre tre prodotti hi-tech – per tutte le tasche – davvero “gran-friendly”. “I nonni – scrive in un comunicato l’azienda – sono un vero patrimonio dell’umanità. In Italia sono addirittura 12 milioni e durante la pandemia il loro supporto alle famiglie si è ulteriormente rafforzato. Se, da un lato, l’ultimo anno li ha messi un po’ alla prova, dall’altro in molti la distanza ha contribuito a rafforzare e fare evolvere il rapporto con i nipoti, anche grazie allo smartphone e al digitale”. Che siano dunque analogici o amino sperimentare con la tecnologia, i nipoti possono celebrarli facendo loro un piccolo regalo per restare sempre in contatto. Ecco le proposte di Wiko, adatte a tutte le tasche e “a prova di nonni”, a cominciare con quella sotto i 50 euro.

WiShake Pocket

Esperienza sonora pulita e chiara, comandi intuitivi e microfono integrato per rispondere direttamente alle chiamate: con i WiShake Pocket i fili aggrovigliati non saranno più un problema, così come l’autonomia. La batteria integrata garantisce fino a 4 ore di utilizzo con una sola carica e un basso consumo energetico. La custodia funge anche da stazione di ricarica e permette fino a 3 ricariche complete aggiuntive, per un’autonomia totale di 16 ore. Inoltre, questi auricolari, sono resistenti agli spruzzi d’acqua con certificazione IPX4 e grazie al Bluetooth 5.0 e alla compatibilità con Android e iOS è possibile connetterli con qualunque device nel raggio di 10 metri. Prezzo suggerito al pubblico: 29,99€. Disponibile in esclusiva sull’e-store Wiko.

Wiko F300

Design dal tocco vintage, tecnologia moderna. Con il suo form factor compatto e tascabile e il suo sottile display a conchiglia, F300 offre massima semplicità d’utilizzo e ampia autonomia, grazie alla batteria da 1200 mAh, ricaricabile con la comoda Docking Station. Altro plus: con il pulsante SOS integrato nella tastiera del cellulare, in caso d’emergenza o bisogno d’aiuto, l’utente potrà far partire una chiamata ai numeri preferiti così da essere sempre connesso e al sicuro. Prezzo suggerito al pubblico: 39,99€. Disponibili nelle nuance Black, Red e White. Per coloro che hanno invece la possibilità di spendere qualcosina in più, magari sotto i 100 euro, ecco un’altra interessante offerta.

Wiko Y62

La batteria long-lasting da 3000 mAh con AI Power di Y62 assicura fino a 1,5 giorni di autonomia con una sola carica, ma anche efficienza e prestazioni fluide. Y62 offre un ampio schermo da 6.1” in formato 19:9 widescreen con tecnologia IPS e garantisce una sensazionale esperienza visiva senza bordi con la risoluzione HD+ senza dimenticare comfort ed ergonomia. A muovere il tutto c’è Android 11 e con la nuova Camera Go, dotata di Night Mode di Google e di HDR, scattare è ancora più semplice. Così come conservare tutti i ricordi grazie alla memoria da 16GB, estendibile con una scheda MicroSD da 256GB. Un’ulteriore comodità? Il pulsante Google Assistant integrato per gestire le attività in velocità e la Modalità Semplice, che permette di visualizzare in un’unica schermata e avere sempre a portata di mano le applicazioni e le impostazioni principali, meteo, data, ora e i contatti preferiti. Prezzo suggerito al pubblico: 89,99€ con cover trasparente e film protettivo inclusi nella confezione. Lo smartphone è disponibile nelle nuance Mint e Dark Blue.

Wiko Y62 Plus

La memoria extra-large da 32GB di Y62 Plus consente di memorizzare tutti i ricordi, mentre l’obiettivo potenziato con 8MP permette di scattare foto e i video dei propri momenti più belli e portarli sempre con sé. La batteria da 3000 mAh permette un’autonomia fino a 1,5 giorni di utilizzo con una sola carica e la visualizzazione dei contenuti è ancora più ampia grazie allo schermo da 6,1” HD+. L’essenziale è sempre a portata di mano grazie alla modalità Simple Mode con cui è possibile includere, ordinare e visualizzare tutte le app preferite, i contatti principali, le impostazioni e molto altro ancora, in un’unica schermata. C’è di più, per accedere all’Y62 Plus basta uno sguardo grazie al Face Unlock. L’esperienza d’uso è fluida e veloce con il 4G, mentre sicurezza e intuitività sono garantiti da Android 11 Go Edition. Prezzo suggerito al pubblico: 99,99€ con cover trasparente e film protettivo inclusi nella confezione. Disponibile nelle nuance Dark Blue, Light Blue e Mint.