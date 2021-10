WhatsApp: svelata nuova funzione per la registrazione vocale

WhatsApp sta lavorando su alcune nuove opzioni che miglioreranno le registrazioni dei messaggi vocali.

WhatsApp sarebbe al lavoro su una nuova serie di opzioni relative alla funzione dei messaggi vocali, in particolare una più importante che riguarda la modalità di registrazione. Secondo quanto scoperto da WaBetaInfo su una versione dell’app per iOS, infatti, in futuro sarà possibile mettere in pausa la registrazione di una clip audio, e poi riattivarla in un secondo momento, magari dopo aver ripreso fiato o riordinato le idee così da dare seguito immediato a un determinato discorso, anziché spezzettarlo in più file. Questa caratteristica pare sia prevista anche su Android, ma in generale non si conosce ancora la data di rilascio pubblica, visto che tra l’altro non risulta ancora disponibile nemmeno per i beta tester.

WhatsApp e i test sui messaggi scritti e vocali

Ultimamente WhatsApp continua a sfornare novità su novità per i suoi utenti. Ricordiamo infatti che sta testando diverse nuove opzioni per i formati audio. Oltre alla feature sopracitata, sta sperimentando un vero e proprio player globale per i messaggi vocali, ovverosia uno strumento che permetterà agli utenti l’ascolto dei file sonori permettendogli al contempo di continuare a chattare con altri amici. La funzione, che dovrebbe arrivare con una prossima beta, rimarrà infatti sempre visibile nella parte alta della schermata, anche uscendo da una chat specifica.

Proprio di recente, con la versione 2.21.21.3 per Android è finalmente arrivata per tutti la novità che vi abbiamo anticipato alcuni mesi fa relativa ai messaggi effimeri, cioè a dire quelli di cui è possibile fissare il momento in cui scompariranno. Adesso, infatti, c’è la possibilità di far sì che i messaggi si autodistruggano anche in 24 ore, e non più negli ormai classici 7 e 90 giorni. In tal senso, attraverso le classiche impostazioni per la privacy da dove è possibile attivare le chat effimere, presto si potrà settare anche per ogni singola chat o gruppo l’opzione per far sparire tutti i messaggi entro un intervallo di tempo selezionato.